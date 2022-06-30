Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı 1952 puanla 2'nci, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Büşranur Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı 1928 puanla 1'inci, Mete Gazoz ve Yacemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı 1319 puanla 1'inci oldu.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Mete Gazoz, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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