19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

02.07.2022 14:02
19. Akdeniz Oyunları

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükseldi.

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükseldi.

Milli takım, Oran kentindeki Palais Hammou Boutlelis Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı. Rakibini 25-21, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milliler, Akdeniz Oyunları'nda 7. kez adını finale yazdırdı.

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya- İspanya karşılaşmasının galibi olacak. Final mücadelesi 4 Temmuz Pazartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak.

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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Bakan Kasapoğlu milli sporcuları tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli sporcuları tebrik etti
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Sırbistan, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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