Milli takım, Oran kentindeki Palais Hammou Boutlelis Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı. Rakibini 25-21, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milliler, Akdeniz Oyunları'nda 7. kez adını finale yazdırdı.

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir 'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları 'nda Sırbistan 'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükseldi.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Sırbistan, Cezayir, Spor, Son Dakika

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