Silkmede ise yine 115 kiloluk kaldırışıyla Tunuslu Ghofrane Belkhir birinci, 114 kiloluk kaldırışıyla İtalyan Lucrezia Magistris ikinci ve 113 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Basma İbrahim üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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