19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

02.07.2022 20:43
19. Akdeniz Oyunları

Erkek Milli Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'ı 28-26 mağlup etmeyi başardı.

Erkek Milli Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'ı 28-26 mağlup etmeyi başardı.

Oran kentinde 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 14-11 geride tamamlarken, ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyen Türkiye, ikinci yarıda elde ettiği 5 sayılık farkla (12-17) maçtan da 28-26 galip geldi.

Böylece organizasyonda ilk galibiyetini kazanan Türkiye, ilk 3 maçında da Cezayir, İspanya ve Kuzey Makedonya'ya kaybetmişti.

Bu sonuçla B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Türkiye, 4 Temmuz Pazartesi günü A Grubu dördüncüsü İtalya ile 7. ve 8'incilik maçında karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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