19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

03.07.2022 20:37
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Guliyev, 200 metre finalinde piste çıktı.

Yarışı 20.21'lik dereceyle ilk sırada tamamlayan Guliyev, bu sezonun en iyi derecesine ulaşırken, Akdeniz Oyunları'nda bu kategoride üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaştı.

Yarışı,İtalyan Diego Aldo Pettorossi 20.65'lik zamanıyla gümüş, İspanyol Daniel Rodriguez Serrano ise 20.78'lik süresiyle üçüncü sırada tamamladı.

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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na katılan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na katılan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya elde etti.
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Ramil Guliyev, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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