19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

04.07.2022 17:03
19. Akdeniz Oyunları

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları klasman maçında Tunus'u 35-29 mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları klasman maçında Tunus'u 35-29 mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cezayir'in Oran kentindeki El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, skor üstünlüğünü koruyarak maçı 35-29 kazandı.

Aslı İskit, attığı 6 golle milli takımın en skorer ismi oldu.

Erkek Hentbol Milli Takımı oyunları 8. bitirdi

Klasman maçında İtalya'ya 34-26 mağlup olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, oyunları 8. sırada tamamladı.

İtalya, 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini de 22-11 önde bitirdi.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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