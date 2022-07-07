19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı

07.07.2022 01:02
19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları, görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları, görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

Cezayir'in Oran kentindeki Olimpiyat Stadı'nda dolu tribünler önünde gerçekleştirilen tören, yarım saat gecikmeli olarak bando takımı marşlarıyla başladı.

Havai fişek, ışık ve dans gösterileriyle devam eden törende, Cezayir Senfoni Orkestrası ve yerel müzik grupları sahneye çıktı.

Müsabakaları bittikten sonra organizasyondan ayrılmayan sporcular da sahaya çıkarak kapanış törenine katıldı. Organizasyon, Cezayir ve sonraki oyunlara ev sahipliği yapacak İtalya'nın milli marşlarının çalınmasının ardından bayrak değişimi programıyla son buldu.

Türkiye, 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya elde ederek oyunları İtalya'nın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

YORUMLAR
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.
Kaynak: AA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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