19. Akdeniz Oyunları 'nda mücadele eden milli badmintonculardan Neslihan Yiğit finale çıktı, Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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