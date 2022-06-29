19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

29.06.2022 19:51
19. Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli badmintonculardan Neslihan Yiğit finale çıktı, Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale ise bronz madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli badmintonculardan Neslihan Yiğit finale çıktı, Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale ise bronz madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen oyunların 4. gününde, badmintonda tekler yarı finalleri yapıldı.

Tek kadınlarda Neslihan Yiğit, Mısırlı Doha Hany'i 21-13 ve 21-6'lık setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Özge Bayrak Bağcı, yarı finalde İspanya'dan Beatriz Corrales Ocana'ya 2-0 (21-14, 24-22) yenilerek bronz madalyada kaldı.

Bu sonuçla Beatriz Corrales Ocana, finalde Neslihan Yiğit'in rakibi oldu.

Tek erkeklerde ise Emre Lale, İspanyol Pablo Abian Vicen ile karşılaştığı yarı finali 2-0 (21-16, 21-18) kaybederek, oyunları bronz madalyayla tamamladı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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