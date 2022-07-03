Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.
Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Oğuzhan Tüzün, finalde 29 puan atarak altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.