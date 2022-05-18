19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak

18.05.2022 14:10
19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı yarın sabah saatlerinde çelenk sunumu ile başlayacak.

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı yarın sabah saatlerinde çelenk sunumu ile başlayacak. Ardından bando eşliğinde kortej ve 15 Temmuz Şehitler Meydanında gerçekleşecek programla kutlamalar devam edecek.

Bu yıl 103. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda kutlanacak. 19 Mayıs Perşembe günü saat 09.30'da yapılacak resmi kutlamada Valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Valilik önünde saat 09.40 da başlayacak kortejde Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde protokol, gençler, sporcular ve vatandaşlarında katılacağı yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar yapılacak. Yürüyüşte 103 metre uzunluğunda hazırlanan Türk Bayrağını tüm sporcular birlikte taşıyacak. Kutlamaların devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, gençlerin okuyacağı şiirler ve halk oyunları ile sporcuların gösterileri olacak.

İlman, 19 mayıs kutlamalarına davet etti

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu yıl 103. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının coşku ve heyecanını yürekten hissettiklerini belirtti. İlman; Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'da milli duygularla attığı ilk adımın, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu söyledi. Gençlere armağan edilen bu bayramı ve gurur duyacağımız daha nice zaferleri bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih sayfalarına sığdıramayacağımız şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla andıklarını belirten İlman, Valilik Önü ve 15 Temmuz Şehitler Meydanında yapılacak kutlamalara tüm Denizli halkını davet etti. - DENİZLİ

19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak
19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak

YORUMLAR
500
Birgül Erken'den 19 Mayıs dalışı Birgül Erken'den 19 Mayıs dalışı AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Denizli, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:01:06. #1.11#
SON DAKİKA: 19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement