19 Yaş Altı Genç Kadın Boks Milli Takımı, Niğde'de kampa girdi ve 9 altın hedefliyor

19 Yaş Altı Genç Kadın Boks Milli Takımı, 14-28 Ekim'de Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Niğde'de güç depoluyor.

Sırbistan'ın Loznica kentinde 11-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla dönen milliler, organizasyon sonrası Azerbaycan'a giderek Belarus ve Azerbaycan milli takımlarıyla 11 gün süren kampa katıldı.

Niğde'deki kampta sprint ve kuvvet antrenmanları yapan milli boksörler, 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası öncesi çalışmalarını yüksek tempoda sürdürüyor.

Buradaki kampının ardından Kastamonu'da son hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, Dünya Şampiyonası'nda yarışacağı 9 sıklette de madalya almayı hedefliyor.

Milli takım antrenörü Abdurrahman Özben, AA muhabirine, Sırbistan'ın Loznica kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Şampiyona sürecinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Belarus ve Azerbaycan milli takımlarının katılımıyla kamp gerçekleştirdiklerini belirten Özben, burada çeşitli turnuvalarda hazırlık maçları yaptıklarını ifade etti.

"Mutlu bir şekilde vatanımıza döneriz diye ümit ediyoruz"

Özben, Bakü'deki kampın 11 gün sürdüğünü, 4 günlük aranın ardından Niğde'de kampa girdiklerini kaydetti.

Sporcuların antrenmanlarda sprint ve kuvvet çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Özben, şöyle konuştu:

"Takımımız çok keyifli, yüklemeleri yapıyoruz. Kuvvet antrenmanlarını burada tamamlayacağız. Buradan sonra da Kastamonu Boks Milli Takım Eğitim Merkezi'nde son hazırlık kampını yapıp Karadağ'a gitmeyi planlıyoruz. Dünya Şampiyonası'na 9 sıklette katılmayı planlıyoruz ve 9 altın madalya hedefliyoruz. Çocuklarımızdan bazıları bundan sonra büyükler kategorisine gidecek. Allah onlara ve bizlere kuvvet versin. İnşallah 9'da 9 altın madalyayla ülkemizi temsil eder, bayrağımızı göndere çektirir, İstiklal Marşı'mızı okuturuz. Mutlu bir şekilde vatanımıza döneriz diye ümit ediyoruz."

"Antrenmanlarımız güzel geçiyor"

Milli sporcu Busenur Yazan, şampiyonada Türkiye'yi 70 kiloda temsil edeceğini söyledi.

Sırbistan'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamladığını anımsatan Busenur, "Günde çift idman yapıyoruz, sabah koşu, akşam antrenman maçı ya da torba. Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Takım halinde motivasyonumuz çok güzel. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum, Dünya Şampiyonası'nda birinci olup ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

Miray Doğru ise 4 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Avrupa üçüncülüğünün olduğunu dile getirdi.

Niğde'deki kampı yoğun tempoda geçirdiklerini anlatan Miray, "Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda her sıklette altın madalya getirmek. Önceliğimiz tabii ki de altın madalya ama bronz veya gümüş madalya da olur. Madalyaları alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.