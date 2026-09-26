19 Yaş Altı Genç Kadın Boks Milli Takımı, Niğde'de kampa girdi ve 9 altın hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 Yaş Altı Genç Kadın Boks Milli Takımı, Niğde'de kampa girdi ve 9 altın hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Şampiyonası öncesi Niğde'de kampa giren 19 Yaş Altı Genç Kadın Boks Milli Takımı, 14-28 Ekim'de Karadağ'ın Budva kentinde yarışacak. 11-12 Ağustos'ta Sırbistan'daki Avrupa Şampiyonası'ndan 2 gümüş ve 4 bronzla dönen milliler, 9 sıklette 9 altın hedefiyle çalışıyor.

19 Yaş Altı Genç Kadın Boks Milli Takımı, 14-28 Ekim'de Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Niğde'de güç depoluyor.

Sırbistan'ın Loznica kentinde 11-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla dönen milliler, organizasyon sonrası Azerbaycan'a giderek Belarus ve Azerbaycan milli takımlarıyla 11 gün süren kampa katıldı.

Niğde'deki kampta sprint ve kuvvet antrenmanları yapan milli boksörler, 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası öncesi çalışmalarını yüksek tempoda sürdürüyor.

Buradaki kampının ardından Kastamonu'da son hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, Dünya Şampiyonası'nda yarışacağı 9 sıklette de madalya almayı hedefliyor.

Milli takım antrenörü Abdurrahman Özben, AA muhabirine, Sırbistan'ın Loznica kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Şampiyona sürecinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Belarus ve Azerbaycan milli takımlarının katılımıyla kamp gerçekleştirdiklerini belirten Özben, burada çeşitli turnuvalarda hazırlık maçları yaptıklarını ifade etti.

"Mutlu bir şekilde vatanımıza döneriz diye ümit ediyoruz"

Özben, Bakü'deki kampın 11 gün sürdüğünü, 4 günlük aranın ardından Niğde'de kampa girdiklerini kaydetti.

Sporcuların antrenmanlarda sprint ve kuvvet çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Özben, şöyle konuştu:

"Takımımız çok keyifli, yüklemeleri yapıyoruz. Kuvvet antrenmanlarını burada tamamlayacağız. Buradan sonra da Kastamonu Boks Milli Takım Eğitim Merkezi'nde son hazırlık kampını yapıp Karadağ'a gitmeyi planlıyoruz. Dünya Şampiyonası'na 9 sıklette katılmayı planlıyoruz ve 9 altın madalya hedefliyoruz. Çocuklarımızdan bazıları bundan sonra büyükler kategorisine gidecek. Allah onlara ve bizlere kuvvet versin. İnşallah 9'da 9 altın madalyayla ülkemizi temsil eder, bayrağımızı göndere çektirir, İstiklal Marşı'mızı okuturuz. Mutlu bir şekilde vatanımıza döneriz diye ümit ediyoruz."

"Antrenmanlarımız güzel geçiyor"

Milli sporcu Busenur Yazan, şampiyonada Türkiye'yi 70 kiloda temsil edeceğini söyledi.

Sırbistan'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamladığını anımsatan Busenur, "Günde çift idman yapıyoruz, sabah koşu, akşam antrenman maçı ya da torba. Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Takım halinde motivasyonumuz çok güzel. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum, Dünya Şampiyonası'nda birinci olup ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

Miray Doğru ise 4 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Avrupa üçüncülüğünün olduğunu dile getirdi.

Niğde'deki kampı yoğun tempoda geçirdiklerini anlatan Miray, "Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda her sıklette altın madalya getirmek. Önceliğimiz tabii ki de altın madalya ama bronz veya gümüş madalya da olur. Madalyaları alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıDünya ŞampiyonasıSırbistanKaradağAğustosGümüşBudvaNiğdeKadınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:58:58. #.0.2#
SON DAKİKA: 19 Yaş Altı Genç Kadın Boks Milli Takımı, Niğde'de kampa girdi ve 9 altın hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei