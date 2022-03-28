19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da hazırlanıyor

28.03.2022 20:39
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da hazırlanıyor

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosava'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosava'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 8-10 Nisan tarihlerinde başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Milliler, I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.

22 kişilik sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

ADI SOYADIPOZİSYONU
1Deniz Ece DakakPasör
2Selen Naz KıranPasör
3Dilay ÖzdemirPasör
4Elif KaparPasör
5Berka Buse ÖzdenOrta Oyuncu
6Bengisu AygünOrta Oyuncu
7Begüm KaçmazOrta Oyuncu
8Gülsüm Nur YavuzOrta Oyuncu
9Miray GözübüyükSmaçör
10Selen KöseSmaçör
11Mücevher Nehir KirazSmaçör
12Deniz Pınar ÇiçekçiSmaçör
13Liza SafronovaSmaçör
14Fatma İklimya DemirSmaçör
15Tuanna MallıSmaçör
16Berre İnceLibero
17Zeynep PalabıyıkLibero
18Yasemin NarlıoğluLibero
19Pelin EroktayPasör Çaprazı
20Beren YeşilırmakPasör Çaprazı
21Selin AşlayanPasör Çaprazı
22Bianka İlayda MumcularPasör Çaprazı

YORUMLAR
500
A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 20:45:45. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement