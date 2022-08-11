Romanya 'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Kosova ile karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı - Son Dakika

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