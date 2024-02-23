19 Yaşındaki Efe Karapınar, Hentbol Milli Takımı İçin Ter Döküyor - Son Dakika
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Spor

19 Yaşındaki Efe Karapınar, Hentbol Milli Takımı İçin Ter Döküyor

19 Yaşındaki Efe Karapınar, Hentbol Milli Takımı İçin Ter Döküyor

Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle hentbola başlayan 19 yaşındaki Efe Karapınar, 2019'dan bu yana alt yaş gruplarında milli takımın başarısı için ter döküyor. Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Spor Toto'nun kadrosunda yer alan 20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Karapınar, ay-yıldızlı ekiple başarı hayali kuruyor. Karapınar, takımın seviyesinin çok iyi olduğunu belirterek, gençlere hentbolu öneriyor ve başarılarını daha da artırmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade ediyor.

23.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle hentbola başlayan 19 yaşındaki Efe Karapınar, 2019'dan bu yana alt yaş gruplarında milli takımın başarısı için ter döküyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Spor Toto'nun kadrosunda yer alan 20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Karapınar, ay-yıldızlı ekiple başarı hayali kuruyor.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'ndeki kampında antrenmanlarına devam eden Karapınar, AA muhabirine, takım olarak milli formaya çok emek verdiklerini, başarıya odaklandıklarını söyledi.

Takımın enerjisinin çok iyi olduğunu vurgulayan Karapınar, şöyle konuştu:

"Hocalarımız sağ olsun bizimle çok ilgileniyor. Tüm sporcularımız kendini vermiş şekilde kampta çalışıyor. Her şey yolunda. İnşallah bu çalışmalarımızın karşılığını alırız. Kampta kondisyon ağırlıklı çalışıyoruz. Setlerimizi oturttuk, savunma ve hücum çalışıyoruz. Tüm hazırlıklarımız ağustos ayındaki Avrupa Şampiyonası için. Takım olarak kendimize güveniyoruz. Altın madalya için ümitliyiz."

Karapınar, takımın seviyesinin çok iyi olduğunu belirterek, "Gençlerimize hentbolu öneriyorum. Hayallerimin peşinde çok ter akıttım. İnşallah bu emeklerin karşılığını alırım." ifadelerini kullandı.

Başarılarını daha da artırmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini anlatan Karapınar, performansını her zaman üst seviyede tutmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Yaşındaki Efe Karapınar, Hentbol Milli Takımı İçin Ter Döküyor - Son Dakika

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