19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı

24.06.2022 20:09
19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı

19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmıştı. Genç futbolcu Marsilya'ya resmen imza attı. Fransız ekibi, genç futbolcunun rezerv takımla 5. Lig'de mücadele edeceğini açıkladı.

10 yaşında Galatasaray altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Bartuğ Elmaz, bu sezonun sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. Marsilya, 19 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.

REZERV TAKIMDA FORMA GİYECEK

Bartuğ Elmaz ile sözleşme imzalayan Fransız ekibi yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon National 3 Ligi'nde (Fransa 5. Lig) rezerv takımla forma giyeceğini belirtti. Elmaz, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de yalnızca 1 maça çıktı

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Son Dakika Spor 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı - Son Dakika


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