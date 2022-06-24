10 yaşında Galatasaray altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Bartuğ Elmaz, bu sezonun sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. Marsilya, 19 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.
Bartuğ Elmaz ile sözleşme imzalayan Fransız ekibi yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon National 3 Ligi'nde (Fransa 5. Lig) rezerv takımla forma giyeceğini belirtti. Elmaz, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de yalnızca 1 maça çıktı
Son Dakika › Spor › 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı - Son Dakika