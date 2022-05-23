1919 kişi, İzmir'den "Ata"sına koştu - Son Dakika
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1919 kişi, İzmir'den "Ata"sına koştu

23.05.2022 00:57
1919 kişi, İzmir'den "Ata"sına koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği İzmir 19 Mayıs Yol Koşusu, 9'uncu kez yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği İzmir 19 Mayıs Yol Koşusu, 9'uncu kez yapıldı. 10 km'lik koşuya Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yılın anısına her yaştan 1919 sporcu katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına düzenlediği 9. İzmir 19 Mayıs Yol Koşusu, büyük heyecana sahne oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yılı temsilen yapılan koşuya 1919 yılına atfen 1919 kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan sporcular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerek Sadık Bey Tramvay Durağı'ndan dönüş yaptı. Koşu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. 14-18 yaş, 19-35 yaş, 36-75+ yaş kategorilerinde dereceye girenlerin ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri verdi. 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde deneme yarışları olarak 5 kilometre paten ve kaykay sürüşü de yapıldı.

"Anlamlı yarış"

Çok keyifli bir gün yaşandığını dile getiren Ertuğrul Tugay, "Güzel bir İzmir sabahında çok anlamlı bir yarış oldu. Bu anlamlı gün için koşmak çok keyifliydi. Ata'mızın Samsun'a çıkışının 103. yılı anısına gerçekleştirilen yol koşusu, farklı kategorilerde gerçekleşen bir yarış oldu. Gençliğimiz için hediye olsun. İzmir adına, Türkiye adına umut olsun. Böyle anlamlı günler bizlere keyif veriyor" dedi. Ersan Odaman ise, "19 Mayıs, Ata'mızın bize armağan ettiği bir gün. Yoğun bir katılımın olması ayrı bir güzellik. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yol yarışlarının bu dönemki sonuncu yarışını düzenledik. İzmir'de koşu kültürü oluşmaya başladı. İzmirliler düzenlediğimiz her etkinliğe önemli bir katılım sayısı ile katılıyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençleri spora teşvik edip İzmir'i gençlik ve spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda düzenlenen yarış, Türkiye'de 14-35 yaş kategorisinde ödül verilen ilk ve tek yol yarışı olma unvanı taşıyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, gençlik, Mayıs, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1919 kişi, İzmir'den 'Ata'sına koştu - Son Dakika


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