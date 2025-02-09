Nesine 3. Lig 3. Grup'un 19. hafta maçında 1922 Konyaspor, sahasında karşılaştığı Aliağaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Burak Doğru, Şeyhmus Baysal, Mehmet Zekat Yılmaz
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Emirhan Subaşı (Fuat Duran dk. 46), Hüseyin Biber (Ömer Doğru dk. 46), Muhammed Kocatürk, Berkay Sezer (Hüseyin Öztürk dk. 83), Ahmet Karademir (Mehmet Deveci dk. 70), Yusuf Kılıç, Tuğrul Başkan (Alper Aşkın dk. 88)
Teknik Direktör: Çağdaş Çankaya
Aliağaspor: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Kerem Paykoç, Hakan Demir, Muhammed Şahingöz (Mehmet Uysal dk. 64), Mustafa Saymak (Oğuzhan Yıldırım dk. 26), Berk Nizam (Eray Akar dk. 78), Ahmet Uzun (Malik Karaahmet dk. 78), Hasan Çelik (Erdem Gümüş dk. 64), Mehmet Gölbaşı
Teknik Direktör: Polat Çetin
Goller: Hasan Çelik (dk. 16) (Aliağaspor), Oğuzhan Yılmaz (dk. 59) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Ahmet Karademir, Semih Kocatürk (1922 Konyaspor), Mehmet Uysal (Aliağaspor) - KONYA
Son Dakika › Spor › 1922 Konyaspor - Aliağaspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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