1922 Konyaspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi - Son Dakika
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1922 Konyaspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi

1922 Konyaspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi

1922 Konyaspor, Yozgat Bozokspor'u 2-1'le yenerek 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

17.11.2024 16:40
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1922 Konyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 11. haftasında evinde karşılaştığı Yozgat Bozokspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 9 maç sonra kazandı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor, 2024-2025 sezonun ilk haftasında sahasında oynadığı Karabük İ.Y.'yi 2-0'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından yeşil-beyazlı ekip, çıktığı 9 lig maçında 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi. Söz konusu maçlarda kalesinde 15 gol gören Konya ekibi, 5 kez gol sevinci yaşadı. 3 puanla küme hattında 15. sırada bulunan 1922 Konyaspor, ligin 11. haftasında evinde karşılaştığı Yozgat Bozokspor'u Ahmet Özder ve Emirhan Subaş'ın golleriyle 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle yeşil-beyazlılar, 9 maç süren galibiyet hasretine son vererek ligdeki 2. galibiyetini aldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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