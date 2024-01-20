 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
1922 Konyaspor, Talasgücü Belediyespor'dan sol bek oyuncusu transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

1922 Konyaspor, Talasgücü Belediyespor'dan sol bek oyuncusu transfer etti

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor'da forma giyen sol bek oyuncusu Mahmuthan Samet Acar, 1922 Konyaspor'a transfer oldu. 1996 doğumlu oyuncu, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı takımla sözleşme imzaladı.

1922 Konyaspor, Talasgücü Belediyespor\'dan sol bek oyuncusu transfer etti
20.01.2024 - 08:37,
Abone Ol

1922 Konyaspor, Talasgücü Belediyespor'dan Mahmuthan Samet Acar'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli takımın sezon başında Gümüşhanespor'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Mahmuthan Samet Acar, 1922 Konyaspor'a transfer oldu. Ligin ilk yarısında Talasgücü Belediyespor forması giyen 1996 doğumlu Mahmuthan Samet toplam 13 maçta forma giydi.

1922 Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "1922 Konyaspor'umuz, son olarak Talasgücü Belediyespor forması giyen 1996 doğumlu sol bek oyuncusu Samet Acar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Samet Acar'a hoş geldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Samet Acar, Konyaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 1922 Konyaspor, Talasgücü Belediyespor'dan sol bek oyuncusu transfer etti - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:49:37. #1.11#
SON DAKİKA: 1922 Konyaspor, Talasgücü Belediyespor'dan sol bek oyuncusu transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement