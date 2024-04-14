1984 Muşspor, Siirt İl Özel İdare Spor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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1984 Muşspor, Siirt İl Özel İdare Spor'u 3-0 mağlup etti

1984 Muşspor, Siirt İl Özel İdare Spor\'u 3-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup'un 28. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Siirt İl Özel İdare Sporu 3-0 mağlup etti. Muşspor'un gollerini Ozan Papaker, İlker Avşar ve Yusuf Yıldırım attı. Siirt İl Özel İdare Spor'dan Emrullah Ertuş ve Ali Alper Doğan kırmızı kart gördü.

14.04.2024 19:28
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TFF 3. Lig 4. Grup'un 28. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Siirt İl Özel İdare Sporu 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Bedirhan Yiğitbaş, Kerem Candaş, Şehmus Öğe

1984 Muş Spor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel, Mahsun Çapkan (Bertuğ Başdemir dk. 89) İlker Avşar (Taha Tunç dk. 79), Ahmet Abdullah Çakmak (Ozan Papaker dk. 61), Furkan Gedik (Mervan Yusuf Yiğit dk. 79), Osman Kocaağa, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım (Ömer Çetinbaş dk. 89)

Siirt İl Özel İdare Spor: Ali Alper Doğan, Ömer Faruk Gümüş (Furkan Kopuz dk. 35), Mehmet Salih Yiğit, İbrahim Halil Öner, Yusuf Şengüler (Furkan Güneş dk. 65), Serhat Tarhan (Emrulah Ertuş dk. 66), Güray Fırat, Serhat Yeşilördek, Ömer Faruk Canbirdi, Hamza Alper (Ahmet Keşli dk. 85), Mansur Çalar (Haktan Orak dk. 66)

Goller: Ozan Papaker (dk. 63), İlker Avşar (dk. 68 pen.), Yusuf Yıldırım (dk. 88) (1984 Muş Spor)

Kırmızı Kartlar: Emrullah Ertuş (dk. 90+2), Ali Alper Doğan (dk. 90+5) (Siirt İl Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Furkan Gedik, Mahsun Çapkan, İlker Avşar, Yusuf Yıldırım, (1984 Muşspor), Serhat Yeşilördek, Haktan Orak (Siirt İl Özel İdare Spor) - MUŞ

Kaynak: İHA

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