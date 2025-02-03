2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Çaykur Rizespor'da Olawoyin ve Rachid Ghezzal kırmızı kart gördü. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu?

Deniz Çoban: Savunma yapan oyuncular, topa sırtlarını dönüp rakibi kollamakla meşguller. Top gelse kafasına düşecek. Bu pozisyon penaltı. Olawoyin, Skriniar'ı tuttu. Siz rakibi bir mukavemet uygulayarak, bu artık tek eliyle olsa da bedenini kafasını koyarak gitmesin diye her şeyi yaptı. Bu tartışmasız penaltı. VAR müdahalesi doğru. Topsuz alanda yapılan ihlalin karşılığı da tartışmasız sarı kart. Olawoyin'in ilk sarısı da, ikinci sarısı da doğru.

Bülent Yıldırım: Olawoyin'in ihlali amatörce, 2-0 öndesiniz. Rakibi belirgin şekilde, etkili ve kuvvetli, topla oynama niyeti olmaksızın, uzun süre tutuyorsunuz. Ta ki rakibi düşürünceye kadar. Sahada görülse daha iyi olurdu. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru. Etki ve tutma çok net. Topsuz alan ihlallerinde prensip olarak sportmenliğe aykırı kategoridedir, ikinci sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Sol eliyle sardı, kafasını da yasladı, sağ eliyle belden kavradı, vücudunu boynunu kafasını yaslamış Skriniar'a, topa hiç bakmadı. Tek amacı rakibini oynatmamak. Top oyunda, hareket başlamış devam etti etti etti. Sahada tartışmasız penaltı. VAR müdahalesi doğru. Burada çok kanıt var elde. Sol elle, sağ elle sarmış, belden tutmuş, kafasıyla boynuyla tüm vücuduyla bozdu. VAR doğru, penaltı doğru, ikinci sarı kart doğru.

Amrabat'ın Ghezzal'a faulünde sarı kart doğru mu, kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Ayakkabının üstünden bileğe geliyor, ayakkabıyı çıkartıyor. Sarı kartı yeterli buluyorum. Neden? Kramponun alt kısmının uç bölgesiyle bastı, güç transferinin tamamı yok, tabanının yarısı yerde, basıp gücünü aktarsa kırmızı olur ama bu şekliyle sarı kart yeterli.

Deniz Çoban: Bu pozisyon klasik bir sarı kart. Topuk yerde, diz kırık. Penaltı pozisyonundan hakem vermedikten sonra bu pozisyon yaşandı. VAR müdahalesi için oyun burada durdu. Madem oyunun sonraki bölümü çıktı, ihlal oldu. Kontrolsüz hareket bakidir, sarı kart kalır.

Bülent Yıldırım: Topuğun yerde olması, oyuncunun ağırlık merkezinin rakibinin tendonuna doğru transferini etkileyen bir şey, kuvvet ve etki azalır. Temas noktası, krampona bastı. Biraz daha yukarıda bir bölgeye olsa kırmızı kart olur.

Rachid Ghezzal'ın kırmızı kartında hakem kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ghezzal kendini yere bıraktı. Bu çok uzadığı için hakem sarı kartı eline aldı zaten. Daha oyuncu değişikliği olmadan Ghezzal'a kart göstereceği belli, aralarında bir diyalog yaşandı. Sarı kartı gösterdikten sonra Ghezzal, doğrudan kırmızı kart gördü. Ghezzal direkt kırmızı kartla ihraç edildi. Alkış sonrasında. Ghezzal, sosyal medya hesabından da paylaşmış, 'f' ile başlayan 'off' ile biten bir küfür etmiş. Ben 2009 yılında bir derbide yaşadım, Colin Kazım ile, ağzından şeyler çıkararak üstüme koşa koşaydı. Orada da bir açık var ama hakemin yüzüne karşı bu küfrü ettiyseniz, bizim kültürümüzde bir küfür bu. Burada yıllardır oynuyorsanız, bunun küfür olduğunu biliyorsunuz. Yakın mesafeden hakemin yüzüne karşı söylerseniz ihraç edilirsiniz. Bence doğru. Oyuncu söylediğini yazmış kendi hesabında...

Bülent Yıldırım: 1-2 metreden, maksimum 3 metreden hakemin yüzüne bu ifadeyi söyledi. Kültürel lafına katılmıyorum. Bu mesafede bu 'f' ile başlayan kelimenin kültürü olmaz. Kaç tane oyuncu var orada bu sözü duyan. Dört oyuncu var. İki metre mesafeden 'f' ile başlayan sözü söylüyorsun. Ben olsam ben de ihraç ederim.

Deniz Çoban: Bu bahsi geçen söz, Avrupa'da küfür değilmiş, bizim kültürümüzde küfür. Ben bir takımın sorumlusu olsam, ilk yabancı futbolcu aldığımda ona derim ki bu söz bizim kültürümüzde küfürdür, hakeme karşı kullanmayın. Oyuncu da bunu aklına yazar, hakeme söylemez. Hakemin Türk kültüründe bunu duyarsa atar, atması gerekir. Atmayanlar niye atmadı, bu başka konu. Ben hakem olsam ben de atardım. Onur kırıcı, aşağılayıcı bir ifade bu.