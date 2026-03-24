2. Lig 29. ve 32. Haftası Başladı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. hafta, yapılan maçlarla başladı.
Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup
Muşspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 5-1
Granny's Waffles Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 2-0
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Fethiyespor: 0-2
Isbaş Isparta 32 Spor-Somaspor: 2-1
Bursaspor-Güzide Gebzespor: 2-0
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Kepezspor: 2-1
İskenderunspor-Sultan Su İnegölspor: 1-1
Adana 01 Futbol SK-Bucaspor 1928: 2-1
Seza Çimento Elazığspor-Beykoz Anadoluspor: 3-1
