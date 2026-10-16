2. Lig Beyaz Grup 7. Haftası\'nda Elazığspor, Arnavutköy Belediyespor\'u konuk edecek

2. Lig Beyaz Grup 7. Haftası'nda Elazığspor, Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 7. Haftası’nda Arnavutköy Belediyespor’u konuk edecek. Maç öncesi Kemal Rüzgar ile Barış Ekincier sakat durumda; karşılaşma cumartesi saat 19.00’da Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve Tivibuspor 2’den canlı yayınlanacak.
Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 7. Haftası'nda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek.
Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 7. Haftası'nda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Bordo-Beyazlı ekipte bu kritik maç öncesi Kemal Rüzgar ile Barış Ekincier sakat durumda. Maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yapan bordo-beyazlılar kampa girip maç saatini beklemeye başladı. Cumartesi günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Ankara Bölgesi'nden Klasman Hakemi Onur Bingöl yönetecek. Müsabaka Tivibuspor 2'de canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: İHA
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