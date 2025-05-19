TFF 3. Lig play-off üçüncü turunda birbirinden heyecanlı rövanş maçları gerçekleştirildi. Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor rakiplerini eledi ve tur atlayarak adını finale yazdırdı.
İki takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği finallerde Muşspor ile Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.
Sebat Gençlikspor 1-2 Kahramanmaraş İstiklalspor
İlk maçın skoru: (Sebat Gençlikspor 0-2 Kahramanmaraş İstiklalspor)
Ayvalıkgücü Belediyespor 4-1 Küçükçekmece Sinopspor
İlk maçın skoru: (Ayvalıkgücü Belediyespor 0-1Küçükçekmece Sinopspor)
Karşıyaka 1-2 Muşspor
İlk maçın skoru (Karşıyaka 0-0 Muşspor)
Balıkesirspor 1-1 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
İlk maçın skoru: (Balıkesirspor 1-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor)
Son Dakika › Spor › 2. Lig yolunda finalistler belli oldu - Son Dakika
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