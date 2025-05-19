2. Lig yolunda finalistler belli oldu

TFF 3. Lig play-off üçüncü turunda birbirinden heyecanlı rövanş maçları gerçekleştirildi. Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor rakiplerini eledi ve tur atlayarak adını finale yazdırdı.

FİNALLERİN ADI BELLİ OLDU

İki takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği finallerde Muşspor ile Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SKORLARI

Sebat Gençlikspor 1-2 Kahramanmaraş İstiklalspor

İlk maçın skoru: (Sebat Gençlikspor 0-2 Kahramanmaraş İstiklalspor)

Ayvalıkgücü Belediyespor 4-1 Küçükçekmece Sinopspor

İlk maçın skoru: (Ayvalıkgücü Belediyespor 0-1Küçükçekmece Sinopspor)

Karşıyaka 1-2 Muşspor

İlk maçın skoru (Karşıyaka 0-0 Muşspor)

Balıkesirspor 1-1 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

İlk maçın skoru: (Balıkesirspor 1-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor)