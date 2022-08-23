Milli güreşçiler 7 ayda 134 madalya kazandı

20 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki uluslararası organizasyonlarda yarıştığı tüm kategorilerde 134 madalya kazandı.

"İSTİKLAL MARŞI 31 KERE SÖYLENDİ"

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nın yanı sıra İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunlarında Türk bayrağını temsil eden güreş milli takımları katıldıkları turnuvalardan 31 altın, 31 gümüş, 72 bronz madalya olmak üzere toplamda 134 madalya kazandı. Milliler 31 defa İstiklal Marşı'nı dinletti.

"SIRADA SIRBİSTAN VE İSPANYA VAR"

Tüm yaş kategorilerinde (U15-U17-U20-U23-Büyükler) ve stillerde (Kadın-Grekoromen-Serbest) mindere çıkan milliler, Avrupa Şampiyonaları'nda 20 altın, 19 gümüş, 48 bronz olmak üzere toplam 87 madalya, Akdeniz Oyunları'nda 7 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 14 madalya, İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın, 5 gümüş, 12 bronz olmak üzere 19 madalya ve şu ana kadar düzenlenmiş olan U17 ve U20 Dünya Şampiyonaları'nda 2 altın, 2 gümüş, 10 bronz madalya olmak üzere toplam 14 madalya kazandı. Milli takımlar, 10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da Büyükler Dünya Şampiyonasına ve ardından 17-23 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek olan U-23 Dünya Şampiyonasına katılacak.