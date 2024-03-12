20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'nda Ukrayna Zirvede

Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Satrançta Madalyalar Sahiplerini Buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) satranç klasik takım kategorisinde müsabakalar sonuçlandı. Kadınlarda Ukrayna altın, Polonya gümüş, Macaristan ise bronz madalya kazandı. Türkiye ise 10. ve 12. sıralarda yer aldı. Erkeklerde ise Hırvatistan altın, Polonya gümüş, Kazakistan bronz madalya elde etti. Türkiye ise bu kategoride 12. sırada yer aldı.