Vezirköprü’de Geleneksel Kunduz Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 20.'si düzenlenen CW Enerji Türkiye Güreş Ligi kapsamındaki Kunduz Yağlı Güreşleri, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Üç gün süren organizasyonda 1300'ün üzerinde pehlivan er meydanına çıkarken, finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığı kazandı.

Vezirköprü'de geleneksel olarak düzenlenen Kunduz Yağlı Güreşleri, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanları ve güreş severleri Kunduz Er Meydanı'nda buluşturdu. Üç gün boyunca devam eden organizasyonda 1300'ün üzerinde pehlivan farklı kategorilerde mücadele etti. On binlerce güreş sever ise müsabakaları takip ederek pehlivanların mücadelesine ortak oldu.

Güreş ağası 8 milyon 55 bin TL'ye belirlendi

Kunduz Yağlı Güreşleri'nin geleneksel ağalık ihalesi de büyük ilgi gördü. Geçen yılın ağası iş insanı Hüseyin Güler, bu yıl teşekkür ederek ihaleye katılmazken, ağalık için Yahya Öztürk ile Uzman Dr. Enes Burak Uğurlu yarıştı. İhalede 8 milyon 55 bin TL teklif veren Yahya Öztürk, Kunduz Yağlı Güreşleri'nin yeni ağası oldu.

Finalde büyük mücadele

Başpehlivanlık müsabakalarında finale Yusuf Can Zeybek ile Feyzullah Aktürk kaldı. Kunduz Er Meydanı'nı dolduran güreş severlerin yoğun ilgi gösterdiği final müsabakasında rakibini mağlup eden Yusuf Can Zeybek, 20. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivanlıkta üçüncülüğü Onur Susuz ve Erkan Taş paylaştı.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende dereceye giren pehlivanlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yusuf Can Zeybek'in altın kemeri ise Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gül tarafından takdim edildi.

Kunduz Yağlı Güreşleri'ne Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.