20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

01.07.2022 23:48
20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla ikinci oldu.

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla ikinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada, Kadın Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak Ukrayna'nın ardından 151 puanla Avrupa ikincisi olmayı başardı.

20 yaş altı kadın güreşçilerde madalya kazanan sporcular şöyle:

50 kilo: Şevval Çayır (Altın)

68 kilo: Nesrin Baş (Altın)

55 kilo: Tuba Demir (Gümüş)

59 kilo: Ebru Dağbaşı (Gümüş)

72 kilo: Nazar Batır (Gümüş)

57 kilo: Melda Dernekçi (Bronz)

Kadınlarda Takım Sıralaması

1. Ukrayna: 169 puan

2. Türkiye: 151 puan

3. Almanya: 117 puan

YORUMLAR
500
Son dakika! Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi Son dakika! Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi LGS sınavında tam puan alan Abdullah matematik profesörü olmak istiyor LGS sınavında tam puan alan Abdullah matematik profesörü olmak istiyor
Kaynak: AA

Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
23:08 Libya'da bir grup eylemci Temsilciler Meclisi'ni basarak ateşe verdi
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 23:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement