20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Başlıyor

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Kuzey Makedonya'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonun açıklamasına göre, Üsküp kentinde yapılacak organizasyonda milli sporcular serbest stil, grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada grekoromen stilde Türkiye'yi 55 kiloda Denizhan Ogun, 60 kiloda Furkan Öden, 63 kiloda Abdulsamet Arslantaş, 67 kiloda Ömer Altaş, 72 kiloda Salih Yusuf Yazıcı, 77 kiloda Alkan Akar, 82 kiloda İsmail Bereket, 87 kiloda Abdulvahab Kalafat, 97 kiloda Emir Ömer Bozbağ ve 130 kiloda Üzeyir Ayberk Bostan temsil edecek.

Kadınlar kategorisinde ise 50 kiloda Nil Aktaş, 53 kiloda Remziye Karadağ, 55 kiloda Elif Atakan, 57 kiloda Su Soyalp, 59 kiloda Elif Sude Elmalı, 62 kiloda Özdenur Özmez, 65 kiloda Beyzanur Akkuş, 68 kiloda Elif Şevval Kurt, 72 kiloda İlayda Çin ve 76 kiloda Elmira Yasin mücadele edecek.

Serbest stilde ise 57 kiloda Ebubekir Gür, 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 65 kiloda Hacı Zade, 70 kiloda Remzi Temur, 74 kiloda Umut Talha Uslu, 79 kiloda Yasin Uzun, 86 kiloda Sefa Cesur, 92 kiloda Eyyüp Çetin, 97 kiloda Süleyman Rıza ve 125 kiloda Ruşen Arda Güler mindere çıkacak.

Organizasyon 12 Temmuz Pazar günü sona erecek.