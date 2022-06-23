20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nın hedefi A klasmanı - Son Dakika
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20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nın hedefi A klasmanı

23.06.2022 15:34
20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nın hedefi A klasmanı

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda B klasmanı maçlarına katılacak 20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı'nın hedefi A klasmana çıkmak.

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda B klasmanı maçlarına katılacak 20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı'nın hedefi A klasmana çıkmak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Ankara'daki merkezinde kamplarına devam eden milliler, 2-10 Temmuz tarihlerinde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör İsmail Tarakçı, "Kamp dönemi ilk olarak Bursa'da başladı. Ankara'daki kampımız daha yoğun geçiyor. Güzel bir çalışma dönemi oluyor. A Milli Takım ile de burada hazırlık maçları yapıldı. Çocukların form durumu üst düzeyde. Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonadaki hedefimiz güzel hentbol oynamak ve en iyi sonucu almak." ifadelerini kullandı.

Milli takım oyuncusu Sadık Emre Herseklioğlu, "İlk kez böyle bir kampa girmenin heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Yoğun geçiyor kamp dönemi. Çok çalışacağız ve sonunda başarı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sporculardan Tolga Aşçı ise "Avrupa Şampiyonası B klasmanında dört çok zorlu rakiple oynayacağız. Maçlar sonunda A klasmanına yükselmeyi hedefliyoruz. Takımıma ve kendime güveniyor, başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Şampiyonası B klasman ilk ayak maçlarında Türkiye; Avusturya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan'la birlikte B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise Çekya, Letonya, Finlandiya ve Bulgaristan bulunuyor.

Şampiyonada gruplarını lider bitiren takımlar, A klasmanına yükselecek.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nın hedefi A klasmanı - Son Dakika

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