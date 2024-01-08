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20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İstanbul'da Hazırlık Kampına Başlıyor - Son Dakika
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20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İstanbul'da Hazırlık Kampına Başlıyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın hazırlık kampı 15-21 Ocak tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Kampta toplam 26 sporcu yer alacak.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İstanbul\'da Hazırlık Kampına Başlıyor
08.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:16
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Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkek Milli Takım hazırlık kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp, 15-21 Ocak tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenecek.

Kampta yer alacak 26 sporcu şunlar:

Furkan Duran, Baha Bakar, Oğulcan Heja Kızılkaya, Emir Ali Seçer, Bedir Baran Beyazıt, Kaan Bahadır, Ziya Efe Güçlü, Arhan Kuzey Girgin, Kemal Can Aydin, Mehmet Ergene, Kerem Aslanoğlu, Hamza Yavuz, Amir Zihni Tınaz, Emin İnandı, Muhammet Hamza Karaman, Enes Demir, Osman Emin Meydancı, Mehmet Ayberk Karadağ, Zafer Şerik, Çağan Ege Odabaş, Ata Eren Şenkaya, Abdullah Yayılkan, Enes Arda Özkan, Efe Han Öztorun, Abdullah Suat Kanat ve Kerem Altun.

Kaynak: AA
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