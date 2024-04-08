20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. tur eleme müsabakaları yapıldı.
Çekya'da oynanan eleme grubu karşılaşmalarında 3'te 3 yapan milli takım, Sırbistan ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Milliler, elemelerde Portekiz'i 3-2, İsviçre ve ev sahibi Çekya'yı 3-1 mağlup etti.
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Amasya'nın Taşova ilçesinde polisler, Şehit Komiser Ali Öztürk ve şehit polis memuru Ömer Kesim'in ailelerini ziyaret etti.
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, genç güreşçilerle bir araya gelerek, 'Ata sporumuza katkı sağlayacak tüm çalışmaları özenle yerine getireceğiz' dedi.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Efeler 09'u 6-0'lık skorla mağlup ederek puanını 48'e yükseltti ve bitime 3 maç kala ilk iki hedefini sürdürdü. Karşıyaka, ligi en iyi konumda bitirip Play-off için avantaj yakalamak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Manchester City, yarın Santiago Bernabeu'da mücadele edecek. İki takım daha önce 10 kez karşılaşırken, City 4 galibiyet alırken, Real Madrid ise 3 kez kazandı. İki ekip, geçen sezon yarı finalde karşılaşmış ve Manchester City finale yükselmişti. Her iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak çeyrek finale çıktı.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, Serik Spor maçının ardından matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 21 mağlubiyet alan Kırşehir temsilcisi, 22 puanla Bursaspor ve Adıyaman FK ile birlikte ligin bitimine 3 hafta kala düşmeyi garantiledi.
Bursa'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında, Erzincanlı badmintoncular 4 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu kazandı. Aleyna Korkut, Nisanur Çimen, Gökay Göl ve Mehmet Töremiş başarılı performanslarıyla şampiyonluk elde etti.
Kadınlar 1. Ligi'nde play-off grubunun güçlü ekibi Horozkentspor, son maçında Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etmesine rağmen Süper Lig'e çıkamadı. Horozkentspor Teknik Direktör'ü Osman Kıraç, maddi sorunlar ve destek eksikliği nedeniyle hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti. Denizli temsilcisi, Hatayspor'un Süper Lig'e dahil olamaması durumunda üçüncü takım olarak Süper Lig'e çıkma şansını elde edebilecek.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hayatla Yarış Olmaz' sloganıyla Yaşam Tüneli Projesi, sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla başlatıldı. Uygulama noktasına giren sürücüler, trafik kazasında ailesini kaybeden bir direksiyon öğretmeninin duygusal konuşmasıyla karşılaştı. Proje kapsamında sürücüler, kapalı çadırda hazırlanan videolarla trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında bilgilendiriliyor.
BAL 4. Grup'un 25'inci haftasında 1969 Bilecik Spor, Emirdağspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 26'ya çıkardı.
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