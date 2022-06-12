20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takım, Ankara'da kampa girecek

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 15-30 Haziran tarihlerinde İsmail Tarakçı yönetiminde gerçekleştireceği Ankara kampının kadrosu belirlendi.

Hentbolda 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Ankara 'da kamp yapacak.

Kaynak: AA

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