20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya hedefliyor

Avrupa Şampiyonası'nda C klasmanı maçlarına katılacak 20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı'nın hedefi, altın madalya alarak B klasmana çıkmak.
Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdüren milli takım, günde çift antrenman yapıyor.
Takımın yardımcı antrenörü Ercan Demir, AA muhabirine, bir haftalık kampa girdiklerini, bu Aksaray'daki ikinci kampları olduğunu söyledi.
Ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Demir, "Şampiyona öncesi Belçika'da özel bir turnuvaya katılacağız. Tüm hazırlıklarımız Avrupa Şampiyonası için. Aksaray bize çalışma ortamı anlamında çok iyi geliyor. Tesislerimiz çok iyi düzeyde. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyoruz. Sporcularımız da özveriyle çalışıyor. Burada teknik, taktik ve kuvvet antrenmanları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Türk Milli Takımı'nın katıldığı her turnuvada hedefi altın madalyadır"
Demir, en başarılı ve milli takımdaki görevini en iyi şekilde yerine getirecek sporcularla kamp yaptıklarını dile getirdi.
Takımın seviyesinin çok iyi olduğunu, sporcularına güvendiğini aktaran Demir, "Türk Milli Takımı'nın katıldığı her turnuvada hedefi altın madalyadır. Elimizden gelenin en iyisini yaparak altın madalya kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimizi yakalayarak C klasmanından B klasmanına yükselmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Civan: "Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz altın madalya"
Milli takım kaptanı Ahmet Furkan Civan, takımda morallerin yüksek olduğunu aktardı.
Takımda sakatlık ya da herhangi bir problem olmadığını dile getiren Civan, "Kulüplerimizden yorgun dönsek de kampta hemen motive olduk. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızı en iyi şekilde temsil ederek kendimizi göstermek istiyoruz. Günde 5-6 saati bulan antrenmanlar yapıyoruz. Kamp çok yorucu geçiyor. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz altın madalya. Rakiplerimizi tanıyoruz. Bu sıkı çalışmalarımızın karşılığını inşallah madalya kazanarak alırız." şeklinde görüş belirtti.
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