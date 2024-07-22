20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 Yendi

Spor

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-20, 25-12, 25-16'lik setlerle mağlup etti.

Üçte üç yapan milli takım, şampiyonadaki dördüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.