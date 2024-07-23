20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Sırbistan'ı 3-1 Yendi

Spor

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 22-25, 25-17, 25-22, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Organizasyonda dörtte dört yapan milliler, 12 puanla şampiyonada liderliğe yükseldi.

Milliler, şampiyonadaki beşinci maçında yarın TSİ 16.00'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.