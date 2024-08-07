20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup etti.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Grup'ta yer alan milliler, üçüncü maçında Slovenya ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmayı 25-9, 25-20 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.
Şampiyonada 3'te 3 yapan Türkiye, dördüncü maçında 9 Ağustos Cuma günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Slovenya'yı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?