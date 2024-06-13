20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Sırbistan ile hazırlık maçlarında galip geldi

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20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Litvanya'da 6-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kapsamında Sırbistan ile iki hazırlık maçı yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Milli takım, 11 Haziran Salı günü oynanan mücadelede Sırbistan'a 54-44'lük skorla mağlup oldu. Milli takımda Elif İstanbulluoğlu 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, Deniz Torğut 8 sayı, 2 ribaunt ve Berfin Sertoğlu 8 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ile müsabakayı bitirdi.

Türkiye, dün Sırbistan karşısında çıktığı ikinci maçı 61-54'lük skorla kazanırken Ceren Akpınar 12 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, Elif İstanbulluoğlu 11 sayı, 2 ribaunt, Şevval Sıla Kaplan 4 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ile Feryal Atlı ve Sudenur Akarpa ise 9'ar sayıyla maçı tamamladı.