20 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası\'nda Rekorlar Kırıldı

İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyonun ilk gününde sporcular madalya için mücadele etti.

Rahime Yiğit, sırıkla atlamada 4.15'lik derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Asbaşkan Arif Alpkılıç, Organizasyon Kurulu Üyesi Mustafa Akyavaş, Eğitim Kurulu Üyesi Işık Bayraktar, Sprint Koordinatörü Mustafa Güneş ve milli takım antrenörü Cahit Yüksel verdi.

Dereceye giren sporcuların isimleri şunlar:

Kadınlar:

60 metre:

1 - Zeynep Kaya

2 - Saadet Öztürk

3 - Kocaeli

Gülle atma:

1 - Özlem Özcan

2- Ahsen Cebeci

3 - Şevval Naz Çalışkan

Üç adım atlama:

1 - Aleyna Karabulut

2 - Esmanur Birdel

3 - Zeynep Akın

Sırıkla atlama:

1 - Rahime Yiğit,

2 - Azra Akyüz

3 - Sudenaz Ünlübal

Erkekler:

Yüksek atlama:

1 - Yasir Kuduban

2 - Deniz Kaan Kartal

3 - Baran Bayrak

60 metre:

1 - Hüseyin Mutlu Korkmaz

2 - Mehmet Ender Elvan

3 - Taha Özal Karabük

Uzun atlama:

1 - Yusuf Şenödeyici

2 - Mehmet Kaçmaz

3 - Yücel Yağız Dur

Gülle atma:

1 - Ali Peker

2 - Batuhan Özdemir

3 - Muhammed Uzun