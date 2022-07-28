Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak

28.07.2022 19:29
Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak

2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer olan PSG'nin yıldızı Neymar'a o dönem sözleşmesinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. 2 yıl hapis istemiyle yargılanan Brezilyalı futbolcu, 17 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar davalık oldu. Brezilyalı futbolcu, kariyerinin ilk dev atımı olan Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

17 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı haberde, Brezilyalı oyuncunun, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu sırada yapmış olduğu yolsuzluk sebebiyle davalık olduğu belirtildi. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun 17 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı ve yolsuzlukla suçlanan Neymar'ın 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı ifade edildi.

BARCELONA'DAN 150 MİLYON EURO TAZMİNAT TALEP EDİLİYOR

Neymar'ın Barcelona'ya transferinde yolsuzluk olduğunu belirten Brezilya yatırım şirketi DIS, Davacı sıfatıyla mahkemeye katılıyor. Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahip olan şirket, oyuncu için talep ettikleri hapis cezasının yanı sıra İspanyol devi Barcelona'dan da 150 milyon euro tazminat talep ediyor.

NEDEN DAVA AÇILDI?

Neymar'ın Santos'tan transferi sırasında Barcelona'nın oyuncu için verdiği bonservis bedelini gizlediği öne sürüldü. İspanyol devinin oyuncunun resmi bonservisini 57.1 milyon euro olarak gösterse de gerçekte 83.3 milyon Euro olduğu iddia edildi. Mahkemenin 17 Ekim'de Brezilyalı yıldız için ne karar vereceği merak konusu.

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Son Dakika Spor Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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