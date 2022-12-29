Futbolun iki efsanesi artık aramızda değil! İşte Pele ve Maradona'dan kalan son görüntü...

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Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun Brezilyalı efsanesi Pele, 82 yaşında Albert Einstein Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.

SON FOTOĞRAF KIZINDAN GELDİ

Pele'nin son fotoğrafı ise kızından geldi. Albert Einstein Hastanesi'nde tedavi gören Pele'nin fotoğrafı birkaç gün önce paylaşılmıştı. Ancak 29 Aralık gecesi efsane yaşama gözlerini yumdu.

İKİ EFSANE DE AYRILDI

Futbolun en büyük efsaneleri olarak gösterilen Diego Armando Maradona ve Pele, hayattan ayrıldı. 2020'de hayatını kaybeden Maradona'nın ardından 2022 yılında Pele yaşam savaşını kaybetti.

ŞOV YAPTIKLARI VİDEO KALDI

İki efsane son olarak bir TV programında bir araya gelmişti. Kafa paslaşması yapan ikili, futbolseverleri mest etmişti. Bu video sosyal medyada yeniden gündemin zirvesine oturdu.