2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası yarın başlıyor

Romanya'da yarın başlayacak 2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'nda milli sporcular sahne alacak.

Romanya'nın Cluj kentinde 3 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda Türkiye, hem kadınlar hem de erkeklerde mücadele edecek.

Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Pembe Gül Özkaya ve Simay Kulakçeken'nin bulunduğu A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 24 ekibin yer aldığı şampiyonada H Grubu'nda Fransa ve Hollanda'yla karşılaşacak. Milliler, yarın Fransa'yla, 29 Eylül Çarşamba günü ise Hollanda'yla karşı karşıya gelecek.

İbrahim Gündüz, Abdullah Yiğenler, Batuhan Ulucak ve Tugay Yılmaz'dan oluşan A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı ise 26 ülkenin bulunduğu turnuvada E Grubu'nda Portekiz ve Danimarka'yla yer alacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçını yarın Danimarka'yla, ikinci karşılaşmasını ise 29 Eylül Çarşamba günü Portekiz'le oynayacak.