2021 Karadeniz Offroad Kupası'nda heyecan Rize'de sürecek

Türkiye Otomobil Spor Federasyonunda yapılan açıklamada, 27-28 Kasım'da Rize'nin Ardeşen ilçesindeki organizasyona 31 araç ve 62 sporcunun katılacağı belirtildi.

Ardeşen Offroad Kulübü tarafından düzenlenen 2021 Karadeniz Offroad Kupası'nda 5. ayak yarışı hafta sonu Rize'de yapılacak.

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