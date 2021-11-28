Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) düzenlenen 2021 Baja Kupası'nın üçüncü yarışı, 3-5 Aralık'ta Bolu'da gerçekleştirilecek.
Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (BOLOFF) organizasyonunda valilik binası önünde seremonik startı verilecek yarışlara, çok sayıda ekibin katılması bekleniyor.
Yaklaşık 300 kilometrelik özel etabın koşulacağı zorlu yarış, 4 Aralık Cumartesi günü saat 10.30'da Demirciler köyünden start alacak ve Demirciler ile Aladağ arasında yer alan moonsports özel etabıyla sona erecek.
İkinci gün Çakmaklar'da başlayacak yarış ise 14 Burda özel etabının geçilmesiyle tamamlanacak.
Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri, düzenlenecek törenle verilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › 2021 TOSFED Baja Kupası'nın üçüncü yarışı Bolu'da yapılacak - Son Dakika Spor