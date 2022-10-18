Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı

18.10.2022 13:29

Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen ünlü futbolcu Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik sigara içerek büyük bir skandala imza attı. 34 yaşındaki oyuncu, kulübü tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Nainggolan, geçtiğimiz günlerde sigara içmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Sigara içtiğim için utanmıyorum ve bu alışkanlığımı hiçbir zaman da saklamadım'' ifadesini kullanmıştı.

Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Radja Nainggolan yedek kulübesinde elektronik sigara kullandığı görüntüleri ortaya çıkması sonrası kulübü tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Belçika kulübü yaptığı açıklamada; 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun davranışları nedeniyle A takımdan "süresiz olarak" ihraç edildiğini duyurdu.

Yedek kulübesinde elektronik sigara içen Radja Nainggolan kadro dışı bırakıldı

"BU ALIŞKANLIĞIMI HİÇBİR ZAMAN SAKLAMADIM"

Belçikalı yıldız geçtiğimiz aylarda "Sigara içtiğim için utanmıyorum ve bu alışkanlığımı hiçbir zaman da saklamadım'' yönünde bir açıklama yapmıştı. Nainggolan geçen hafta da Antwerp'te ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı ceza almıştı.

INTER İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde Cagliari, Roma formaları giyen yıldız futbolcu, 2021'de Inter ile İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.

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Yedek kulübesinde e-sigara içen yıldız futbolcu kadro dışı kaldı Yedek kulübesinde e-sigara içen yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Radja Nainggolan, Royal Antwerp FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı - Son Dakika


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