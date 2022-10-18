Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı

Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Radja Nainggolan yedek kulübesinde elektronik sigara kullandığı görüntüleri ortaya çıkması sonrası kulübü tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Belçika kulübü yaptığı açıklamada; 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun davranışları nedeniyle A takımdan "süresiz olarak" ihraç edildiğini duyurdu.

"BU ALIŞKANLIĞIMI HİÇBİR ZAMAN SAKLAMADIM"

Belçikalı yıldız geçtiğimiz aylarda "Sigara içtiğim için utanmıyorum ve bu alışkanlığımı hiçbir zaman da saklamadım'' yönünde bir açıklama yapmıştı. Nainggolan geçen hafta da Antwerp'te ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı ceza almıştı.

INTER İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde Cagliari, Roma formaları giyen yıldız futbolcu, 2021'de Inter ile İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.