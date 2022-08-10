Yozgat Belediye Bozokspor'da Polat Özkan dönemi - Son Dakika
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Yozgat Belediye Bozokspor'da Polat Özkan dönemi

10.08.2022 17:13
Yozgat Belediye Bozokspor'da Polat Özkan dönemi

2022-2023 BAL sezonunda mücadele verecek Yozgat Belediye Bozokspor'da teknik direktörlüğe Polat Özkan getirildi.

2022-2023 BAL sezonunda mücadele verecek Yozgat Belediye Bozokspor'da teknik direktörlüğe Polat Özkan getirildi.

Meclis toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat'ta bir Altınordu modelini oluşturmak istediklerini söyledi.

Başkan Köse, "Biz göreve geldiğimizde özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızı belirli kalıba sokmak onları vatanına, milletine, devletini seven ve sporcu ruhu ile yetişen bir nesil hayal ettik. Yozgat Belediyesi Bozokspor'umuzu kurduk ve altyapısıyla üst yapısıyla 12 yaş 16 yaş U-19 grubuyla kendinden söz ettiren bir takım oldu. Özellikle biz dedik ki evinde annesi babası nasıl evladına nasıl sahip çıkıyorsa, okulda öğretmeni ve yakın çevresi nasıl sahip çıkıyorsa, sokakta da evlatlarımıza biz sahip çıkmalıyız dedik. Futbolla birlikte güreş takımımızı, king boks takımımızı ve hemen arkasından da hentbol takımımızı kurduk. Hentbol takımımız şuanda namağlup bir şekilde şampiyon olarak 1. Lige çıktı." dedi.

Köse; "Bu şehrimizin takımı sonuçta şehri geleceğe taşımak hedefimiz var. Yozgatspor'umuzun yeri süper lig tecrübesi görmüş bir takımımız var taraftar kitlemiz var bir altyapımız ve futbol kültürümüz var dolayısıyla bizim asıl hedefimiz görevimiz sürecinde bu takımımızı ikinci lige çıkarmak. Bu hedef doğrultusunda el birliği ile çalışacağız ve bu hedef içinde ilk hedefimizi başarmak için BAL'dan üçüncü lige çıkarmak içinde Allah nasip ederse huzurlarınızda Polat Özkan hocamızla sözleşme imzaladık." dedi.

Teknik Direktör Polat Özkan'ın başarısıyla kendisini ispatladığını söyleyen Başkan Köse, "Polat Özkan diğer kardeşlerimiz gibi bu şehrin çocukları başarısıyla herkesin gönlüne taht kurmuş inşallah başaracağına emin olduğumuz bir arkadaşımız. Elimizin altında böyle bir yetişmiş şehrimizin evladı dururken başka yerlerde kişi getirmeyi doğru bulmadık. İnşallah takımımızı Polat Özkan hocamıza teslim ettik. Allah hayırlı uğurlu eylesin kazasız belasız bir şekilde ligimiz sonuçlanır ve Allah nasip ederse gülen tarafta Yozgat halkı olur diyorum." diye konuştu.

"Yozgat taraftarına şampiyonluk sözüm var"

Polat Özkan ise; kendisinin Yozgat taraftarına verilmiş bir sözünün olduğunu söyledi.

Özkan, " Sayın Belediye Başkanımız Celal Köse'nin böyle onurlu bir görevi bize verdiği için bizleri onur etti. Beni herkes tanıyor ben çok çalışkan, hırslı, idealist geçmişte üçüncü ligde büyük başarılara elde etmiş geçen sene bölgesel ligde yılın hocası seçilmiş bu zaman zarfında da her zaman desteğini her zaman bizimle beraber olduğunu defalarca başkanım belirtmiştir. Türkiye'nin birçok takımından teklif aldım ama başkanımız bize teveccüh gösterip bizi buraya davet etmesini bekledik. Benim Yozgat taraftarına verilmiş bir şampiyonluk sözüm var geçen sezon iki golle kaçırdım. İnşallah Sayın başkanım Celal Köse'nin önderliğinde ve kıymetli başkan yardımcılarımız ve siz değerli basın mensuplarının önderliğinde birlik beraberlik içerisinde tüm Yozgat'ı tüm Yozgat taraftarını desteğe ve birlik beraberliğe davet ediyorum bu çıktığımız yolda hepimiz Yozgatlıyız. Yozgatspor bu ligde olmaması gerekiyor buna herkes kalben ve gönülden inanıyor Yozgat'ın takımı inşallah hep beraber bir hayalim var Cumhuriyet meydanında bu kupayı kaldırıp rahmetli Kenan Yılmaz başkanımın mezarına gitmek" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Celal Köse, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yozgat Belediye Bozokspor'da Polat Özkan dönemi - Son Dakika

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