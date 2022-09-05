Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

05.09.2022 15:24
Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

2022-2023 futbol sezonundan Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Yalovaspor oldu.

2022-2023 futbol sezonundan Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Yalovaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu eşleşmeleri bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekiminde Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün rakibi Yalovaspor oldu. İlk tur maçları ise 13, 14 ve 15 eylül tarihlerinde oynanacak ve Bilecik 1969 Spor Kulübü, Yalovaspor'u kendi evinde konuk edecek. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yalovaspor, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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