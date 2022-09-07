2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

07.09.2022 16:38
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Oskars Lucis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)Türkiye: Shane Larkin 3, Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16, Alperen Şengün 14, Sertaç Şanlı 4, Şehmus Hazer 5, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer 2, Melih Mahmutoğlu 5İspanya: Brown 11,...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Türkiye: Shane Larkin 3, Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16, Alperen Şengün 14, Sertaç Şanlı 4, Şehmus Hazer 5, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer 2, Melih Mahmutoğlu 5

İspanya: Brown 11, Jaime Fernandez 3, Arostegui 9, Pradilla 6, Willy Hernangomez 15, Juancho Hernangomez 8, Garuba 4, Parra 3, Brizuela 6, Diaz 3, Saiz 4

1. Periyot: 18-17

Devre: 34-38

3. Periyot: 50-56

Beş faulle çıkanlar: 27.56 Brizuela (İspanya), 34.23 Alperen Şengün (Türkiye)

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında İspanya'ya 72-69 yenildi.

İki takım da şampiyonada daha önce son 16 turuna katılmayı garantilerken, İspanya grubu birinci, A Milli Takım ise ikinci sırada tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada A Milli Takım, 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. İki takımın da kontrollü oynadığı ilk periyotta ay-yıldızlı takım Cedi Osman ve Alperen Şengün, İspanya da Willy Hernangomez ve Brizuela ile sayı buldu. A Milli Takım, periyodu 18-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Alperen Şengün ile sayı üretirken, İspanya da Juancho Hernangomez ve Saiz ile karşılık vererek 19. dakikanın hemen başında 34-29 öne geçti. Ay-yıldızlı takım, zaman zaman savunmada sorun yaşadığı ve ribaunt almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Shane Larkin'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada 45-43 öne geçti. Ancak hücumda üst üste top kayıpları yapan ve ribaunt almakta zorlanmaya devam eden ay-yıldızlı takım karşısında üstünlüğü ele geçiren İspanya, son çeyreğe 56-50 önde girdi.

Son periyoda tempolu başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı ve 33. dakikada 59-56 öne geçti. Alperen Şengün'ün beş faulle oyun dışında kalmasıyla hem hücum hem de savunmada zorlanan milli takım karşısında İspanya son dakikaya 69-65 önde girdi. Ay-yıldızlı takımın son dakikadaki ilk hücumunda Cedi Osman, bitime 48 saniye kala skoru 69-68 yaptı. Daha sonra İspanya, yaptığı hücumdan eli boş döndü. Ancak A Milli Takım bitime 22.6 saniye kala yaptığı hücumda top kaybı yaşadı ve İspanya, Willy Hernangomez'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 17.7 saniye kala farkı 3 sayıya (68-71) çıkardı. Kalan sürede A Milli Takım'ın dönüş yapmasına izin vermeyen İspanya, salondan 72-69 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da karşılaşmayı saha kenarında izledi.

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Kaynak: AA

Furkan Korkmaz, Cedi Osman, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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