2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı.
Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.
A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.
Grupta bugün oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:
Bulgaristan- Karadağ: 81-91
İspanya- Belçika: 73-83
Türkiye-Gürcistan: 83-88
Puan durumu
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av .
|Puan
|İspanya
|3
|2
|1
|277
|234
|43
|5
|Türkiye
|3
|2
|1
|256
|243
|13
|5
|Karadağ
|3
|2
|1
|235
|223
|12
|5
|Belçika
|3
|2
|1
|232
|225
|7
|5
|Gürcistan
|3
|1
|2
|228
|252
|-24
|4
|Bulgaristan
|3
|-
|3
|255
|306
|-51
|3
Dördüncü maçlar
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 6 Eylül Salı günü oynanacak dördüncü maçların programı TSİ şöyle:
14.30 Belçika-Türkiye
17.15 Karadağ-İspanya
20.00 Gürcistan-Bulgaristan
Son Dakika › Spor › 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika