2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

05.09.2022 00:26
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.

Grupta bugün oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:

Bulgaristan- Karadağ: 81-91

İspanya- Belçika: 73-83

Türkiye-Gürcistan: 83-88

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av . Puan
İspanya321277234435
Türkiye321256243135
Karadağ321235223125
Belçika32123222575
Gürcistan312228252-244
Bulgaristan3-3255306-513

Dördüncü maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 6 Eylül Salı günü oynanacak dördüncü maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Belçika-Türkiye

17.15 Karadağ-İspanya

20.00 Gürcistan-Bulgaristan

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Kaynak: AA

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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