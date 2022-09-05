2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.

Grupta bugün oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:

Bulgaristan- Karadağ: 81-91

İspanya- Belçika: 73-83

Türkiye-Gürcistan: 83-88

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

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