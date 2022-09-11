2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya, Almanya, Slovenya ve Fransa çeyrek finale çıktı.
Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yaptığı son 16 turunda Almanya- Karadağ, İspanya- Litvanya, Slovenya- Belçika ve Türkiye-Fransa karşılaşmaları oynandı.
Günün sonuçları sonrasında İspanya, Almanya, Slovenya ve Fransa çeyrek finale çıktı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
Almanya-Karadağ: 85-79
İspanya-Litvanya: 102-94
Slovenya-Belçika: 88-72
Türkiye-Fransa: 86-87
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